Pożar domu jednorodzinnego w Chocimku w gminie Lubsko. Rodzina straciła dach nad głową przed świętami

To wielka tragedia we wsi Chocimek. Tuż przed świętami stracili niemal cały swój dobytek. Pożar wybuchł wieczorem 11 grudnia w domu, w którym mieszka czteroosobowa rodzina. Tego dnia w świetlicy sąsiadującej z domem odbywała się impreza, to właśnie jej uczestnicy pierwsi dostrzegli płomienie i pomogli w gaszeniu, wezwali też straż pożarną. Akcja trwała cztery godziny. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległ jeden pokój i kuchnia, obecnie mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania.

Na portalu Zrzutka.pl zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla pogorzelców, którzy znaleźli schronienie u swojej rodziny. Wiadomo, że do świąt nie wrócą do swojego domu, który wymaga generalnego remontu. Wiele osób już obiecało pomoc, to m.in. myśliwi z Chocimka, właściciel firmy dekarskiej, czy inne przedsiębiorca sprzedający okna oraz mieszkańcy wsi i okolic. Burmistrz zapewnił kontenery, które w przyszłym tygodniu usprawnią porządkowanie spalonego mieszkania. - Cieszymy się, że tyle osób już zadeklarowało pomoc, szkoda, że na same święta doszło do takiej tragedii - mówi Adam Karpowicz, sołtys Chocimka. - Mamy nadzieję, że niedługo rodzina będzie mogła wrócić do siebie.