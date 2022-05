Pożar żarskiego Ratusza. Tak kilkanaście lat temu wyglądał urząd miasta po fatalnej nocy

Dokładnie dwanaście lat temu lat temu w nocy z 28 na 29 maja 2010 roku ok. 2.40 w nocy wybuchł pożar żarskiego Ratusza. Tego samego dnia w rynku, tuż przy urzędzie, miał się odbyć memoriał w skoku o tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego. Dzień wcześniej ekipa przygotowująca imprezę zostawiła przed ścianą urzędu zeskok.

Pożar od lamp

Nikomu nie przyszło wówczas do głowy, że postawienie go na lampach podświetlających w nocy Ratusz, może się skończyć tragicznie. Lampy przykryte zeskokiem nagrzały się i doszło do pożaru. Ogień z zeskoku wypełnionej łatwopalną pianką, szybko przeniósł się na frontową ścianę Ratusza. Pożar zauważył strażnik dyżurujący wówczas w pomieszczeniu straży miejskiej na parterze. W akcji gaszenia budynku wzięło udział dziesięć zastępów straży pożarnej. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, a sama akcja strażaków trwała trzy godziny.