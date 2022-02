Pożegnanie księdza Mirosława Wnuka, proboszcza parafii pw. Jana Chrzciciela w Złotniku. Mszy przewodniczył bp Tadeusz Lityński

Ksiądz Mirosław Wnuk, proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Złotniku zmarł 24 stycznia. We wtorek 1 lutego odprawiono mszę pożegnalną, której przewodniczył bp Tadeusz Lityński. Kapłana żegnała rodzina, parafianie oraz księża z dekanatu i nie tylko. Jak podkreślają parafianie, trudno uwierzyć, że ksiądz odszedł na zawsze. Miał zaledwie 55 lat, od pięciu był proboszczem w Złotniku i Lubomyślu. Zawsze uśmiechnięty, skłonny do pomocy. W ostatnią niedzielę przed śmiercią, jak wspominał ks. Tadeusz Masłowski, dziekan napisał w ogłoszeniach parafialnych, że dziękuje wszystkim za troskę, którą otoczyli go parafianie podczas kwarantanny.