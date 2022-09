Praca i zarobki w policji. Odwiedź komendę w Żarach i dowiedz się co zrobić, żeby zostać policjantem

Wynagrodzenie :

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje

•ciekawą, satysfakcjonującą służbę; •stabilne, stałe zatrudnienie; •wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych; •konkurencyjne wynagrodzenie; •nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe; •prawa emerytalne po 25 latach służby; •możliwość doskonalenia zawodowego; •możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego; •prestiż zatrudnienia; •służbę w organizacji zaufania społecznego; •szeroki katalog specjalizacji; •wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu; •przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne •Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Wymagane dokumenty:

•wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);

•podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;

•dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

•świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);

•książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

•Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji(www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat doboru, możesz przyjść lub zadzwonić telefon 47 79 41 270 .

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą przyjść i poćwiczyć pod okiem instruktora na specjalnie przygotowanym torze. Test sprawności fizycznej jest jednym z etapów rekrutacji do służby w Policji. Zajęcia są bezpłatne.