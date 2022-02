Praca i zarobki w policji w 2022 roku. Ile zarobią nowi funkcjonariusze wchodząc w szeregi policji. Jakie są warunki przyjęcia?

Od stycznia 2022 roku o kilkaset złotych wzrosła pensja funkcjonariuszy, którzy wstępują w szeregi policyjne. Dla porównania, jeszcze w 2021 roku zarobki wynosiły od 3 tys. 600 zł do 3 tys. 940 zł netto, czyli na przysłowiową rękę. Jak obecnie wyglądają zarobki świeżo upieczonych policjantów, po zakończeniu podstawowego kursu?

Terminy przyjęć do służby w Policji w roku 2022

Lista wymagań stawianych kandydatom do służby w policji

Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Wymagane dokumenty: · wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B); · podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;