Praca w urzędzie miejskim w Żarach. Szukają nowych urzędników w Ratuszu

Nieposzlakowana opinia

Aby pracować na stanowisku podinspektora ds. z mienia i sprzedaży w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych trzeba mieć m.in. co najmniej trzy lata stażu pracy, wykształcenie wyższe lub średnie, nieposzlakowaną opinię. Szczegóły w linku Urząd oferuje wynagrodzenie podstawowe oraz dodatek stażowy i możliwość korzystania z funduszu socjalnego, czyli np. "wczasów pod gruszą", dodatkowe wynagrodzenie roczne i możliwość rozwoju zawodowego. Dokumenty będą przyjmowane do 27 marca.

Kasa i podatki

Urząd poszukuje także kandydatów na inspektora do spraw prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie prowadzenia analitycznej księgowości i rozliczania podatków w Wydziale Podatków i Opłat. Od chętnych oczekuje się co najmniej pięcioletniego stażu, wykształcenia wyższego lub średniego. Do obowiązków inspektora będzie należeć prowadzenie księgowości podatkowej, analiza podatków z tytułu wpłat czy weryfikacja wyciągów bankowych. Szczegółowe informacje w linku .

Średnie zarobki

Trzecie stanowisko, na którym jest urzędnicy wakat to referent do spraw księgowości analitycznej i rozliczania odpadów komunalnych. Kandydat musi mieć minimum dwuletni staż pracy. Szczegóły w linku.

Średnie zarobki netto w styczniu tego roku to 4 tys. 147 zł, ale do średniej wlicza się pensje naczelników, którzy zarabiają więcej, niż szeregowi urzędnicy.

Czytaj też: