Praca w Żarach. Najnowsze ogłoszenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Sprawdź, w jakich branżach znajdziesz robotę

Jak co tydzień, przygotowaliśmy dla Was najnowsze oferty pracy z naszego regionu. Ogłoszenia aktualizuje Powiatowy Urząd Pracy w Żarach. Jeśli interesuje Was, któreś z ogłoszeń wystarczy skontaktować się z z pośredniakiem. Informacje na temat ofert pracy udzielane są w siedzibie Urzędu (pokój nr 3) lub telefonicznie- (68) 479 13 57, 58, 59 (PUP Żary), (68) 457 23 67 (PUP Żary oddział w Lubsku).