Pracownice W&W Polska w Lubsku są za zakończeniem strajku. Warunek jest jeden: oficjalnie przywrócić do pracy przewodniczącą komisji

Pięć długich godzin negocjacji w środę, w czwartek głosowanie strajkujących w sprawie osiągniętych porozumień. Wszystkie pracownice W&W, które podjęły strajk w sierpniu, głosowały za podpisaniem porozumienia i zakończeniem strajku. Mają tylko jeden warunek, to oficjalne przywrócenie do pracy przewodniczącej komisji zakładowej "Solidarność" - Małgorzaty Musielak. Jeśli warunek zostanie spełniony, na ok. 14.00 planowane jest podpisane porozumienia i strajk zostanie oficjalnie zakończony, a panie wrócą do pracy.