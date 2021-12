Pracownicy żarskiego Ratusza nie dostaną podwyżek. Nie ma porozumienia związkowców z władzami miasta

Pracownicy urzędu miejskiego w Żarach od miesięcy walczą o podwyżki. Niestety, mimo spotkań, negocjacji i mediacji, związkowcom nie udało się dojść do porozumienia z władzami miasta. Przypomnijmy, że pracownicy żarskiego Ratusza chcą zarabiać o 750 zł brutto więcej. Podwyżki miałyby dotyczyć każdego, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Jak podkreślają urzędnicy, dziś nawet kwota 750 zł brutto, w związku z podwyżkami cen, jest już zbyt mała.

Wygląda jednak na to, że o podwyżkach mogą zapomnieć. Jeszcze w listopadzie, podczas kolejnych negocjacji z sekretarz Olgą Boryń, ze strony miasta padła propozycja 500 zł brutto (wcześniej było to 400 zł brutto). Pracownicy nie chcieli się zgodzić na taką kwotę. O wsparcie poproszono mediatora. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie, jednak i ono zakończyło się fiaskiem.

- Zgodziliśmy się na podwyżki 500 zł brutto od stycznia, i 750 zł brutto od marca przyszłego roku. Nie było na to zgody - mówi Iwona Adamowicz, szefowa Solidarności w żarskim Ratuszu. - Będziemy walczyć dalej - zapowiada.