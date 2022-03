Prasówka Żary 17.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żarach nie minęło Cię nic ważnego

Ksiądz proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach, Krzysztof Kwaśnik, udostępnił 2 pomieszczenia na plebani, w których teraz mieści się świetlica dla ukraińskich dzieci.

Siedemnastoletni Oleh i szesnastoletni Jura do Żar przyjechali z rodzicami. Z Odessy, oddalonej od naszego miasta o ponad 1500 kilometrów, jechali 5 dni. W desperacji podjęli decyzję, żeby opuścić bombardowane przez Rosjan rodzinne miasto. Dwie rodziny, czyli łącznie osiem osób, zapakowało się do samochodu osobowego marki Mazda 6 i postanowiło jakoś dotrzeć do Polski. Nie było łatwo, ale ich desperacja była ogromna. W końcu po wielogodzinnej podróży dotarli do Żar. Jak to się stało, że trafili właśnie tutaj?