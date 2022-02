Prasówka Żary 23.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żarach nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek, 22 lutego w godzinach wieczornych na drodze wojewódzkiej nr 287, między Żarami a Drożkowem zderzyły się dwa auta osobowe.

Prasówka 23.02 Żary: pozostałe wydarzenia

Szkolne lata, choćby nie wiadomo, jak były trudne, wspominamy do końca życia, często z ogromnym sentymentem. Są budynki, na widok których łezka w oku się kręci, bo spędziliśmy w nich kawałek swojego dzieciństwa, okres dorastania. Dziś wracamy do wspomnień o szkołach, a dokładnie budynkach, w których dawniej tętniło życie, słychać było dzwonki, gwar. Dziś są w prywatnych rękach lub po prostu niszczeją lub są w trakcie remontu, a nie których w ogóle już nie ma. Gdyby mury mogły mówić, z pewnością usłyszelibyśmy tutaj wiele niesamowitych historii. Zajrzyjcie do naszej galerii wspomnień.