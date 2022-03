Prasówka Żary 23.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żarach nie minęło Cię nic ważnego

Dzisiaj w godzinach wieczornych strażacy z OSP w Sieniawie Żarskiej zostali wezwani do groźnego pożaru nieużytków. Po trwającej godzinę akcji ogień został ugaszony.

Czternastolatek z Jasienia wystąpił w programie "The Voice Kids". To było jego marzenie. Transmisję obejrzymy już w najbliższą sobotę 26 marca w TVP 2.

Pijesz regularnie lnianego glutka? Zobacz, jakie skutki powoduje. Spożywanie siemienia lnianego chroni twój organizm. Dobroczynnie oddziałuje na żołądek i jelita, ale też na włosy i skórę, menopauzę, za wysoki poziom cukru we krwi, rozwój nowotworów i nadciśnienie. Wiele osób niesłusznie to lekceważy. Sprawdź, jakie korzyści może przynieść regularne picie lnianego glutka. Wyjaśniamy – na co działa.