Prasówka Żary 24.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żarach nie minęło Cię nic ważnego

Język polski i ukraiński są zbliżone, dzięki czemu Ukraińcom jest się łatwiej zaaklimatyzować w Polsce. Ukraińcy znają też język rosyjski, ale co ciekawe, Ukrainiec mówiący czystym ukraińskim, niewymieszanym z językiem rosyjskim (surżyk), nie dogada się z Rosjaninem. Bardzo często to językowi ukraińskiemu bliżej do języka polskiego, co słychać już w takich słowach jak np. „kochaty” (pol. kochać, ros. ljubitć), czy też „suknia” (pol. suknia, ros. platje). Występują, jednak rozbieżności, często zabawne, które wynikają z różnic między językiem polskim a ukraińskim. Zobacz najciekawsze pomyłki, do jakich może dojść między Ukraińcem a Polakiem. Co ma na myśli Ukrainiec, gdy mówi dynia, arbuz lub dywan? Sprawdź!