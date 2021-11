Prasówka Żary 30.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żarach nie minęło Cię nic ważnego

Wszyscy czekamy na śnieg, no może drogowcy nie za bardzo, ale chcemy już, żeby nasz świat stał się mniej ponury i szary.

Eko-Pol AZS UZ Zielona Góra w niedzielę (29 listopada) we własnej hali pokonał Mundial Żary 5:2. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Maciej Enkot. Eko-Pol ma komplet zwycięstw i prowadzi w tabeli II ligi futsalu. Mundial z zerowym dorobkiem zajmuje ostatnie miejsce.

Chodniki i mini trawniki między nimi a jezdnią ulicy Emilii Plater mają wyraźnego pecha. Pracownicy MOSRiW dbający o zieleń miejską albo zapominają o niej zupełnie, albo jak już wykonają jakiekolwiek prace porządkowe to robią, to na "odwal". A przecież to centrum miasta, a 20 m dalej stoi ratusz. Przechadza się tędy straż miejska i urzędnicy. Nikt tego nie widzi?-pytają mieszkańcy?