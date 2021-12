Prasówka Żary 30.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żarach nie minęło Cię nic ważnego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie ogłosiła właśnie przetarg na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych. Chce kupić cztery fabrycznie nowe wozy, które trafią do kilku jednostek w regionie. Będzie to pierwszy tak duży zakup w nowym roku, ale nie ostatni.

W środę, 29 grudnia w Lubuskiem potwierdzono 345 nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 30,46 os. na 100 tys. mieszkańców.

Lubuszanie poszukiwani przez policję za takie przestępstwa, jak: rozboje, kradzieże i oszustwa.

Lista poszukiwanych Lubuszan za poważne przestępstwa jest długa. Zebraliśmy wizerunki tych osób, które poszukiwane są za paragrafy związane z oszustwami, rozbojami i kradzieżami. Tych osób jest tak wiele, że teraz prezentujemy Wam pierwszą część z wizerunkami przestępców.

Zobacz: może znasz te osoby? Może mieszkają w twojej okolicy, widujesz ich na co dzień? Jeśli tak, to koniecznie zgłoś to policji!

