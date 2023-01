Prawdziwe skarby na żarskim targowisku. Zobacz, co można tutaj upolować we wtorki i piątki oraz soboty Aleksandra Łuczyńska

To prawdziwy pchli targ. Od żarskiej porcelany, przez obrazy, bibeloty, figurki, zabawki i wiele innych, ciekawych przedmiotów, które mogą być ozdobą w naszym domu. Zobaczcie, co można upolować na żarskim targowisku we wtorki, piątki czy soboty. Niektórzy narzekają, że to prawdziwe śmietnisko, ale czasem warto poszperać, bo prawdziwych skarbów tutaj nie brakuje.