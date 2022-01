Prawdziwy rollercoaster w Żarach! Gonili wynik cały mecz i doprowadzili do dogrywki. Niestety koszykarze Sokoła Żary przegrali z Zastalem

-Moim zdaniem naszym głównym problemem jest zgranie zespołowe. Choćbyśmy wpuścili na boisko pięciu graczy, których indywidualne umiejętności można ocenić na piątkę, to będąc razem na parkiecie nie dają razem 25. Takie matematyczne porównanie. Jest to głównie kwestia tego, że większość z nas nie miała nigdy okazji występować regularnie w koszykówce 5x5, gdzie dużą rolę odgrywają dobre zachowanie bez piłki, dobre ustawienie na boisku. Wczoraj mieliśmy problem ze złapaniem rytmu, stąd też kiepska skuteczność na początku meczu i po przerwie. Daliśmy chłopakom z Zielonej Góry grać ich tempem, słabo walczyliśmy na zbiórce i skoczyło się tak jak się skończyło, Tak na papierze wydaje mi się, że nie jesteśmy nawet blisko sufitu naszych możliwości, ale to też nie oznacza, że się do niego zbliżymy za jakiś czas. To czego nam brakuje to nie jest coś co można wypracować ot tak. Szczególnie ogranie jest tu ważne, zachowanie na boisku. Mimo to nie poddajemy się i będziemy trenować ciężko, żeby wyglądało co raz lepiej to i żeby kibice mogli cieszyć się z wygranych -stwierdził Dawid Łyba, który rzucił dla Sokoła najwięcej punktów.