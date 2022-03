Promień dobrze zaczął mecz. Ale potem cztery gole strzelił Stilon

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW WLKP. – PROMIEŃ ŻARY 4:0 (1:0)

Kibice wolą Stilon

Początek dla gości

Beniaminek z Żar przyjechał do Gorzowa z zamiarem prowadzenia otwartej gry i, jak zapowiadał jego trener Łukasz Czyżyk , pragnieniem wywiezienia trzech punktów. – Odważnie, do przodu! – pokrzykiwał z okolic ławki rezerwowych szkoleniowiec Promienia. I rzeczywiście: na początku spotkania jego podopieczni dominowali na boisku. Dłużej utrzymywali się przy piłce, częściej przebywali z nią na połowie gospodarzy, lecz nie zdołali sobie wypracować żadnej dogodnej sytuacji strzeleckiej. Ofensywnego zapału wystarczyło przyjezdnym na wykonanie kilka dośrodkowań, z którymi bez problemu poradził sobie golkiper gospodarzy Gabriel Łodej .

Gorzowianie rozpoczęli strzelanie

Stilonowcy przejęli inicjatywę od 27 min, gdy premierowego gola zdobył Marcel Snowyda . Otrzymał z końcowej linii płaskie podanie od Łukasza Kopecia , uderzył po ziemi w dalszy róg bramki i – po niezbyt fortunnej interwencji 18-letniego bramkarza Promienia Bartłomieja Madeja – futbolówka trafiła przy słupku do siatki. Chwilę później „gorzowski” Japończyk Takato Sakai założył piłką „sombrero” stoperowi gości, huknął z całej siły z powietrza, ale futbolówka trafiła tylko w poprzeczkę. Gdyby poszybowała odrobinę niżej, pewno rozerwałaby siatkę. Żaranie mocno przeżyli stratę gola. Cofnęli się na swoją połowę, stracili ochotę do wyprowadzania ataków. A stilonowcy jakby chcieli im powiedzieć: - Pobiegajcie jeszcze trochę, my prawdziwe strzelanie rozpoczniemy dopiero po przerwie!

Ruszyli na rywali

Scenariusz, przewidywany przez obserwatorów meczu na drugie 45 minut sprawdził się co do joty. Tuż po wznowieniu gry Madeja obronił w nieprawdopodobnym stylu uderzenia Kopecia i Sakai, ale w 53 min musiał po raz drugi wyciągać piłkę z siatki. Tym razem po bezbłędnym wykonaniu rzutu karnego przez Kopecia, który chwilę wcześniej wbiegł w polu karnym przed Krzysztofa Wilińskiego i został przez niego powalony zapaśniczym chwytem.

Zabójcze „główki”

W 72 min Mateusz Kaczor główkował z 5 metrów w boczną siatkę przyjezdnych, ale 10 minut później po kolejnym strzale głową – tym razem rezerwowego Michała Fernezego – piłka znalazła już drogę do bramki przyjezdnych. Zdobywca gola od razu pobiegł z podziękowaniami do kapitana drużyny Łukasza Maliszewskiego , który dostarczył mu klasyczną „wisienkę”.

Postawili kropkę nad „i”

Łukasz Kopeć: - Wygrywanie nie nudzi

- Podałem piłkę przy pierwszej bramce, sam zdobyłem z karnego drugiego gola, ale zadowolony jestem przede wszystkim z występu całego zespołu – powiedział w drodze do szatni prawoskrzydłowy Stilonu Łukasz Kopeć. – Przeciwnicy trochę nas zaskoczyli wysokim pressingiem na początku spotkania, stąd ich optyczna przewaga do premierowego gola. Mieliśmy problem z wejściem w mecz, ale trafienie Marcela Snowydy zmieniło obraz gry. Wszystkie nasze dotychczasowe pojedynki wyglądają podobnie, ze zdecydowaną dominacją Stilonu w ostatnich 30 minutach. Nas to jednak nie nudzi. Zawsze gramy o trzy punkty i to się nie zmieni. Niezależnie od tego, w której kolejce zapewnimy sobie awans do trzeciej ligi.