Promień Żary wycofał z rozgrywek kobiecy zespół grający w 3.lidze. Jaki był powód?

Zarząd Klubu Sportowego Promień informuje, iż zespół KS Promień Żary występujący w 3.lidze kobiet został wycofany z rozgrywek ligowych. Zarząd wspólnie z Trenerem podjęli bardzo smutną i trudną decyzję, ale problemy kadrowe, które dotknęły naszą drużynę nie pozwalają przygotować się i rozegrać sezonu w pełni.

Mimo to nie poddajemy się i prowadzimy szkolenie w naszych młodszych grupach dziewczęcych by już za chwilę wrócić do rozgrywek ligowych.