Przedsiębiorcy z Żar spotkali się z burmistrzem. To pierwsze takie rozmowy po pięciu latach, wiele się w tym czasie zmieniło

Spotkanie noworoczne żarskich przedsiębiorców z burmistrzem zorganizowano w piątek 24 lutego. To pierwsze takie wydarzenie po pięciu latach przerwy. Jak podkreślił Marek Przedwojski, prezes żarskiej rady przedsiębiorców, warto wrócić do takiej inicjatywy, bo to świetna okazja do rozmów. A tematów z pewnością nie brakuje. Przedsiębiorcy dopiero co borykali się ze skutkami pandemii, które wciaż odbijają sie na firmach. Jakby tego było mało, dokładnie rok temu wybuchła wojna w Ukrainie, której skutki odczuwa każdy.