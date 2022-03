Przegląd prasy 10.03.2022 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

Prasówka Żary 10.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Exodus ukraińskich uciekinierów trwa od 2 tygodni. Pierwsi docierali do Polski po kilku dniach od wybuchu wojny. Chętni do przyjęcia uchodźców ogłaszali się na FB już pod koniec lutego. Organizowano transport i przewożono całe rodziny z granicy do miejsc zakwaterowania. Właśnie w taki sposób, 2 marca, pięcioosobowa rodzina z Ukrainy trafiła do pani Doroty Urszulak z Olbrachtowa koło Żar.