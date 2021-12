Przegląd prasy 11.12.2021 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

The Game Awards 2021 obfitowały w wiele ciekawych zapowiedzi i prezentacji produkcji, jak również w tytułowe nagrody dla poszczególnych gier. Można się w tym pogubić, więc zebraliśmy najciekawsze zwiastuny tegorocznej gali w jednym miejscu. Zapraszamy.

