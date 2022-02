Przegląd prasy 12.02.2022 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

W Lubuskiem, podobnie jak w wielu innych regionach Polski, jest wiele miejscowości, których nazwy mogą wywoływać zdziwienie, zaskoczenie, a przeważnie uśmiech od ucha do ucha. Wiedzieliście, że koło Gorzowa jest Osiedle Poznańskie? Niech nikt nie wyobraża sobie, że stoją tam wieżowce. To wieś, w której nie ma choćby czteropiętrowca. Inne ciekawe nazwy? Koło Drezdenka leżą Hutniki, w powiecie zielonogórskim leży Przeszkoda, a jedną z bardziej uroczych nazw są… Laski Lubuskie. To z kolei miejscowość w powiecie słubickim. Jakie nazwy spodobały się nam w redakcji? Poznacie je z naszej galerii.