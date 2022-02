Przegląd prasy 17.02.2022 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

Chcą podwyżek, więc wyszli na ulicę. Pracownicy urzędu miejskiego i starostwa oraz podległych mu jednostek, zorganizowali kolejną pikietę. Co na to władze samorządowe?

Kiedyś harcerze z Żar i okolic spędzali tutaj wakacje. Dziś budynek jest na sprzedaż. To dawny dwórek Buttnera, dziś "Leśny Dwór" w Świbnej, kilkanaście kilometrów od Żar.

To już koniec remontu jezdni i mostu na trasie Żary- Żagań. Odcinkiem DK12 prowadzącym przez Marszów można przejechać bez problemu.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4/64GB szary (ZA5T0302SE)

Prasówka 17.02 Żary: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żarach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zastanawiacie się nad swoją przyszłością, myślicie o zmianie zawodu. Mamy pełną listę profesji, w których brakuje chętnych do pracy, osób z kwalifikacjami. To zawody deficytowe na terenie powiatu żarskiego. Możecie się zdziwić, jakie branże cierpią na brak pracowników. Mogłoby się wydawać, że fryzjerów mamy aż nadto, a okazuje się, że jest to zawód deficytowy w naszym regionie. Zobaczcie pełną listę w naszej galerii.