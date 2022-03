Przegląd prasy 2.03.2022 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

Mieszkanie od gminy może brzmieć jak atrakcyjna opcja – niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne nieraz czeka się latami, to w dodatku warunki życia w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych dała ZUS-owi nowy oręż do walki z nieuczciwymi chorującymi. Urząd nie tylko dostał nowe możliwości, aby sprawdzać, co robią i gdzie przebywają na L4, ma teraz także niepodważalną podstawę prawną do tego, aby żądać zwrotu zasiłku chorobowego. Pod lupą będą szczególnie ci, którzy pobierają wysokie zasiłki lub są na L4 powyżej 30 dni.