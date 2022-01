Przegląd prasy 22.01.2022 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

Drogi są jak szklanki Z kolei dziś (21 stycznia) z samego rana doszło do kolizji w Wawrowie na os. Bermudy. Czytelnicy informują nas, że na tym odcinku było bardzo ślisko, a przejeżdżające auta "latały" po drodze.

Wieczorem było już tylko gorzej. Informowaliśmy Was o serii zdarzeń drogowych. Do jednego z nich doszło w Wysokiej. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba została poszkodowana. (zdjęcia w naszej galerii)

Wypadek za wypadkiem Już wczoraj rano niektóre drogi w Lubuskiem zamieniły się dosłownie w szklanki. Duży problem mieli m.in. mieszkańcy Santoka, którzy nie byli w stanie dojechać do pracy. Droga na Gorzów zamieniła się w sznur stojących aut jedno za drugim.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żarach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trzeba mieć twardy charakter, żeby tu mieszkać. Nie każdy taki miał. Świadczą o tym opuszczone domy, budynki gospodarcze, pozostałości cmentarzy. Z drugiej strony obok nich prężnie działają gospodarstwa.

Przez ostatnie dni trwało internetowe głosowanie na FIFA 22 Team of the Year, czyli najlepszą drużynę roku według graczy. Wśród nominowanych wśród śmietanki światowego futbolu był jeden Polak. Zobaczcie, czy udało mu się dostać do grona wybranych.

Show-biznes babciami stoi! Wśród lubianych i szanowanych aktorek wiele jest już babciami. Ten respektowany tytuł nosi również wiele matek gwiazd młodszego pokolenia, które w ostatnim czasie powitały na świecie swoje pociechy. Które gwiazdy szykują się na wykonaną przez wnuki laurkę z okazji Dnia Babci?