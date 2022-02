Przegląd prasy 22.02.2022 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

Co prawda tej zimy śniegu mamy jak na lekarstwo i pewnie już nie nacieszymy się białym puchem, ale na spacer zawsze można się wybrać, i popodziwiać piękno naszego regionu.

W czerwcu ma ruszyć budowa nowego ronda na skrzyżowaniu Artylerzystów z Broni Pancernej i Lotników. Pójdzie na to niemal siedem milionów złotych.

Dla wielu mieszkańców miasta to po prostu kamienica żydowska. Piękny zabytek przy Podwalu od lat popada w ruinę i jest, jak gorący kartofel. Z rąk starostwa właśnie trafiła pod opiekę miasta.

Na tłusty czwartek tradycyjnie robimy m. in. pączki z dżemem, różą, faworki, oponki i róże karnawałowe. Jeśli szukacie bardziej oryginalnego pomysłu, proponujemy Wam równie pyszne i chrupiące churros. To smażone, delikatne smakołyki, popularne w Hiszpanii, Turcji, Portugalii i Ameryce Łacińskiej. Są bardzo proste do przygotowania, a podane z ciepłym sosem czekoladowym smakują wprost obłędnie! Musicie spróbować. Zobaczcie nasz sprawdzony przepis na churros.