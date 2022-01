Przegląd prasy 24.01.2022 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

To był bardzo ważny mecz dla koszykarzy żarskiego Sokoła. Żeby myśleć o dalszej grze w pierwszej czwórce musieli to spotkanie wygrać różnicą 8 punktów. Zielonogórzanie do Żar przyjechali wzmocnieni zawodnikiem, który na co dzień gra w drugiej lidze. Rafał Szpakowski miał być asem z rękawa Zastalu i, niestety dla żaran, tak właśnie było.

