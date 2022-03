Przegląd prasy 3.03.2022 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

Ruszyły zapisy do żarskich szkół i przedszkoli dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Już można się zgłaszać do placówek w mieście.

Dworce PKP w województwie lubuskim. Tak wyglądają wizytówki naszych miast. Część z nich to nowoczesne, piękne obiekty, ale są też prawdziwe ruiny, do których nawet nie dojeżdżają pociągi.

Wysoko w Karkonoszach jeszcze leży śnieg, który warto wykorzystać do poszusowania na nartach czy desce. Możemy także pospacerować trasami wytyczonymi w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Świeradowie czy Jakuszycach. Z Żar do niecałe 2 godziny jazdy.

Żarskie kluby zadeklarowały chęć pomocy dzieciom z Ukrainy.

Lubuska policja poszukuje kobiet, które nie płacą na swoje dzieci. Uchylają się od płacenia alimentów, a na dodatek ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości!

Mieszkanie od gminy – to może brzmieć jak atrakcyjna opcja: niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne czeka się nieraz latami, to w dodatku warunki panujące w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.