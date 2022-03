Przegląd prasy 5.03.2022 Żary. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żar

W Powiatowym Urzędzie Pracy powstaje baza ofert pracy dla Ukraińców. Pracodawcy powinni mieć jeden dokument by zatrudnić legalnie obywateli Ukrainy.

Mleko, butelki do karmienia, termometry dla noworodków i niemowlaków - to jedne z najbardziej potrzebnych teraz artykułów dla ukraińskich mam. Można je dostarczać do Folwarku Zamkowego w Żarach. Podajemy listę punktów w powiecie żarskim, w którym przyjmowane z są dary.