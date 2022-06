Przystanek Woodstock w Żarach. Zobaczcie pocztówki sprzed ponad dwudziestu lat. Musicie je obejrzeć!

Lepper w pociągu

Franciszek Łuckiewicz bardzo dobrze pamięta współpracę z Jurkiem Owsiakiem. - Zaproponowałem, że wydam takie pocztówki i je zaprojektuję. Zgodził się, chciał zaakceptować projekty, więc musiałem pojechać z nimi do Warszawy. Tak się złożyło, że kiedy jechałem pociągiem, w tym samym wagonie jechał też Andrzej Lepper, który wracał akurat z rozprawy sądowej i jechał na protesty rolników - wspomina. - Co do projektów, to wydałem te pocztówki, które zostały zaakceptowane. To była promocja dla miasta.