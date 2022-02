Przyznano kasę na remonty dróg w powiecie żarskim. Zobacz, które ulice przejdą w tym roku lifting

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano kasę na remonty dróg w Żarach i powiecie. Na liście znalazło się kilka zadań. Rozbudowa ulicy Sarniej i Dziewina. Roboty mają to potrwać do kwietnia. Dofinansowanie to 1 mln 807 tys. 356 zł (całość - 3 mln 614 tys. 712 zł)

Aleksandra Łuczyńska