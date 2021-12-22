Przyznano kasę na sport w Żarach! Kto dostał najwięcej, a kto musi się obejść smakiem? Są niespodzianki?

Małgorzata Fudali Hakman
Małgorzata Fudali Hakman
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Po długim oczekiwaniu ogłoszono kwoty dofinansowania dla żarskich klubów sportowych. Są jakieś niespodzianki?

Pierwsza trójka nie zmienia się od kilku lat i tym razem było tak samo. Najwięcej dostał Agros Żary i koszykarze BC Swiss Krono Żary. Oba kluby przekroczyły kwotę 200 tysięcy złotych.
Lista:

  • MLKS AGROS ŻARY – 220.000 zł
  • KKS BASKET ŻARY – 215.000 zł
  • KS PROMIEŃ ŻARY – 180.000 zł
  • KP UNIA KUNICE ŻARY – 70.000 zł
  • KS PROMIEŃ ŻARY WOMEN– 38.000 zł
  • ŻARSKI KLUB SPORTÓW WALKI – 32.000 zł
  • MKS SOKÓŁ ŻARY – 29.000 zł
  • UKS PROMIEŃ ŻARY – SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ – 28.000 zł
  • KS ŻARY RUNNERS TEAM – 27.000 zł
  • STOWARZYSZENIE AMATORSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ MUNDIAL – 23.000 zł
  • ŻARSKI KLUB SZACHOWY – 17.000 zł
  • UKS PIRAMIDA ŻARY – 15.000 zł
  • LIGA OBRONY KRAJU – ORGANIZACJA REJONOWA ŻARY – 15.000 zł
  • KLUB KARATE KONTRA ŻARY – 14.000 zł
  • UKS AKRO DWÓJKA ŻARY – 11.000 zł
  • KLUB TENISOWY ŻARY – 10.000 zł
  • ŻARSKI KLUB SPORTOWY KARATE – 6.000 zł
  • KLUB TAŃCA SPORTOWEGO PIRUET – 5.000 zł
  • LFRS – LUBUSKA FUNDACJA ROZWOJU SPORTOWEGO INTERNATIONALE SCHULE FUSSBALL – 5.000 zł
  • UKS PRUS ŻARY – SEKCJA TENISA STOŁOWEGO – 5.000 zł
  • FUNDACJA MŁODY TALENT – 5.000 zł

Tak w ubiegłym roku wyglądały dotacje dla klubów.

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Urząd miasta Żary ogłosił listę klubów i stowarzyszeń sportowych, które dostaną dotację w 2021 roku. Miasto wyda na sport ponad milion złotych.

Małgorzata Fudali Hakman
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