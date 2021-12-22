Przyznano kasę na sport w Żarach! Kto dostał najwięcej, a kto musi się obejść smakiem? Są niespodzianki?

Pierwsza trójka nie zmienia się od kilku lat i tym razem było tak samo. Najwięcej dostał Agros Żary i koszykarze BC Swiss Krono Żary. Oba kluby przekroczyły kwotę 200 tysięcy złotych.
Lista:
- MLKS AGROS ŻARY – 220.000 zł
- KKS BASKET ŻARY – 215.000 zł
- KS PROMIEŃ ŻARY – 180.000 zł
- KP UNIA KUNICE ŻARY – 70.000 zł
- KS PROMIEŃ ŻARY WOMEN– 38.000 zł
- ŻARSKI KLUB SPORTÓW WALKI – 32.000 zł
- MKS SOKÓŁ ŻARY – 29.000 zł
- UKS PROMIEŃ ŻARY – SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ – 28.000 zł
- KS ŻARY RUNNERS TEAM – 27.000 zł
- STOWARZYSZENIE AMATORSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ MUNDIAL – 23.000 zł
- ŻARSKI KLUB SZACHOWY – 17.000 zł
- UKS PIRAMIDA ŻARY – 15.000 zł
- LIGA OBRONY KRAJU – ORGANIZACJA REJONOWA ŻARY – 15.000 zł
- KLUB KARATE KONTRA ŻARY – 14.000 zł
- UKS AKRO DWÓJKA ŻARY – 11.000 zł
- KLUB TENISOWY ŻARY – 10.000 zł
- ŻARSKI KLUB SPORTOWY KARATE – 6.000 zł
- KLUB TAŃCA SPORTOWEGO PIRUET – 5.000 zł
- LFRS – LUBUSKA FUNDACJA ROZWOJU SPORTOWEGO INTERNATIONALE SCHULE FUSSBALL – 5.000 zł
- UKS PRUS ŻARY – SEKCJA TENISA STOŁOWEGO – 5.000 zł
- FUNDACJA MŁODY TALENT – 5.000 zł