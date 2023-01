Psy do adopcji w schronisku w Piotrowie niedaleko Żar. Te zwierzaki czekają na nowych właścicieli

Mucha- 11 letnia średniej wielkości suczka. Wierna, wpatrzona w człowieka, do obcych na początku nieufna ale jak już kogoś pozna i zaufa to jest wspaniałą towarzyszką, a nawet próbuje pilnować swojego człowieka. Z psami samcami się dogaduje super, z łagodnymi suczkami też. Toleruje koty.

Niedawno w schronisku pojawił się także szczeniaki, które niedługo będą gotowe do adopcji. Co zrobić, żeby przygarnąć psiaka? Najlepiej przyjechać do Piotrowa. Tutaj adopcja jest darmowa. Wystarczy podpisać umowę adopcyjną, ale wcześniej pracownicy schroniska przeprowadzą wywiad, dla pewności, że zwierzę trafi w dobre ręce i godne warunki. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie pozostałe psy, które są przeznaczone do adopcji.

Jeśli macie ochotę, możecie wesprzeć także działalonść schroniska. LINK DO ZRZUTKI