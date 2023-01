Psy przebywają często w fatalnych warunkach. Urzędnicy z Lubska kontrolują właścicieli czworonogów

- Jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która przeprowadza kontrole warunków bytowych psów - mówi Magdalena Drosik z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Lubsku. - Tam, gdzie jest dobrze, jesteśmy mile witani, ludzie się cieszą, że sprawdzamy, ale jeśli jest źle, nie chcą wpuścić na teren posesji, obrażają się. Wiele osób wciąż ma poglądy z dawnej epoki. Myślą, że jak dadzą zamiast budy starą lodówkę, albo zbiją z desek byle jaki domek, to jest dobrze. Podobnie z jedzeniem, zwierzęta dostają często resztki rzucone ze stołu. Pies ma mieć porządną, ocieploną budę, powinien dostawać włąściwą karmę. Jeśli jest chory, powinien być leczony. Często się zdarza, że są zapchlone i właściciel to ignoruje, a to najgorsza z możliwych form znęcania nad zwierzęciem. Świąd jest dla niego nie do zniesienia, doprowadza wręcz do szału. To wszystko sprawdzamy. Jeśli są nieprawidłowości, właściciele podpisują oświadczenie, że te warunki się poprawią, mają na to 7 - 14 dni. Na szczęście podczas kontroli możemy liczyć na wsparcie policji.