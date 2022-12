Ranking Gmin Województwa Lubuskiego. Gmina z powiatu żarskiego na pierwszym miejscu, zobaczcie która osiąga takie wyniki

- Nasze rankingi to rankingi zrównoważonego rozwoju. Przy ich opracowywaniu bierzemy pod uwagę nie tylko dane ekonomiczne, lecz również społeczne i środowiskowe. O miejscu w zestawieniu decyduje 16 obiektywnych wskaźników dobranych we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Nasze rankingi odnoszą się do procesów długotrwałych, a oceniane przez nas działania mają charakter strategiczny. Jedno wydarzenie np. ekstra dofinansowanie dla gminy nie wpływa na miejsce w rankingu - podkreśla dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. - Ocenie poddajemy gminy podobne do siebie, działające w zbliżonych warunkach na terenie jednego województwa. Wychodzimy z założenia, że zestawianie gmin z różnych części Polski nie miałoby sens właśnie z uwagi na nieporównywalne warunki. Korzystamy z danych ze statystyki publicznej, które są ogólnie dostępne, a udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Utrzymanie miejsca w czołówce, czy wzrost to bardzo duże osiągnięcie w obecnej sytuacji, gdy wiele samorządów zmaga się z problemami z rozwojem gospodarczym, społecznym czy z finansowaniem różnych inwestycji. Natomiast nie podchodzimy do rankingu jak do wyścigu, raczej chcemy pokazać dobre wzorce. Mówimy, że można robić coś lepiej i wskazujemy od kogo czerpać inspiracje. Zależy nam na tym, żeby te dobre rozwiązania promować. Na tym polega misja naszej Fundacji. W tym roku nasze rankingi organizujemy w całej Polsce.