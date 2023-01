Ranking "Perspektyw" 2023. Jak wypadły szkoły w Żarach? Zobaczcie najnowsze wyniki

- Co roku obiecuję sobie, że nie będę się przejmował, ale to niemożliwe. O północy odpaliłem komputer, do 3 w nocy analizowałem wyniki, potem zasnąć nie mogłem. Moi nauczyciele też przeżywają. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, są z tego wyniku wymierne korzyści, nie mamy problemu z naborem - przyznaje Krzysztof Neska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. - Jestem zadowolony z tegorocznego wyniku, choć jest słabiej, niż w ubiegłym roku. Powodem był egzamin zawodowy, jednej klasie poszło trochę gorzej. To wszystko automatycznie przekłada się na wynik. Ale w województwie palma pierwszeństwa z matury jest nasza i to cieszy.