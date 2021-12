Ratusz w Żarach szuka ludzi do pracy. Jakie wymagania urząd stawia przed kandydatami?

Praca w urzędzie miejskim w Żarach. Ratusz szuka nowych pracowników wydziale spraw społecznych, wydziale podatków i opłat, wydziale infrastruktur technicznej i ochrony środowiska oraz w straży miejskiej. Co trzeba zrobić, żeby zostać urzędnikiem? Oto najważniejsze informacje:

Podinspektor ds. obsługi funduszu alimentacyjnego w wydziale spraw społecznych

Wymagania - wykształcenie wyższe lub średni i trzyletni staż pracy, obywatelstwo polskie, niekaralność, nieposzlakowana opinie. Do zadań podinspektora będzie należeć m.in. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego, prowadzenie postępowań wobec dłużników, sprawozdania finansowe etc.