Rekord na świątecznym kiermaszu. Rodzice Samuela dziękują za ogromną pomoc okazaną ich dziecku

Samuel Niedziałkowski od urodzenia wymaga specjalistycznego leczenia. Urodził się jako wcześniak, ma też zdiagnozowane porażenie mózgowe. Terapia chłopca kosztuje krocie. Zbiórka jest prowadzona m.in. na stronie Siepomaga.pl, a link do niej znajdziecie tutaj .

Dziękują za pomoc

Na kiermaszu podczas Jarmarku Świątecznego, który zorganizowano w miniony weekend, udało się zebrać ponad 10 tys. złotych, a dokładnie to 10 tys. 162,70 zł, 5 euro, 5 funtów i 10 centów.

- Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację kiermaszu. To mnóstwo ludzi dobrego serca, piekli ciasta, przygotowywali wszystko, wiele osób dostarczyło fanty, dziękujemy miasto za zgodę na ten kiermasz i każdej jednej osobie, która wrzuciła grosz do puszki. A ludzie nie żałowali, bo płacili za ciasto więcej, niż wynosiła jego wartość. Wszystkim serdecznie dziękujemy - podkreśla Daniel Niedziałkowski, tata Samuela.

WIDEO Tak było na Jarmarku Świątecznym w Żarach