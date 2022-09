Remont A18. Odcinek z Żar do Iłowej skończony. Możemy jechać dwoma pasami dawnej "patatajki" | NOWE ZDJĘCIA Małgorzata Fudali Hakman

Pierwszy odcinek autostrady A18 między Żarami, a Iłową został do użytku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w drugiej połowie 2023 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji całą trasę o łącznej długości ponad 70 km.