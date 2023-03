Remont Bohaterów Getta, i przyległych do niej ulic w Żarach, to najdroższa inwestycja drogowa w mieście w ostatnich latach

Przebudowa ulicy Bohaterów Getta wraz z przyległymi do niej ulicami: Kwiatową, Nadrzeczną, Żurawią, Zieloną i Pszenną ruszy jeszcze w tym roku. Właśnie podpisano umowę na realizację projektu. Wykonawcą będzie firma Tandem z Żagania, która właśnie kończy remont ulicy Artylerzystów (inwestycja powiatu). Cena? Jak podkreślał Patryk Faliński, wiceburmistrz Żar, to najdroższa inwestycja drogowa w mieście w ostatnich latach.

Miliony na inwestycję

Ma kosztować ok. 24 miliony złotych. - Kiedyś robiliśmy drogi za milion, dwa miliony - mówił Faliński podczas spotkania z przedsiębiorcami. Mieszkańcy wymienionych ulic, ale także kierowcy, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Bohaterów Getta to droga dojazdowa do miasta od strony Żagania i od strony obwodnicy. Na pewno czeka nas sporo utrudnień, a sama realizacja inwestycji ma potrwać ok. 2 lata. Na remont miasto pozyskało niemal 9 milionów złotych w ramach Polskiego Ładu. 3 miliony 600 w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie w mieście dobiegają końca dwa duże remonty. To wspomniana ulica Artylerzystów, gdzie do zakończenia pozostało wylanie masy bitumicznej. Przy ulicy Wieniawskiego (realizacją zajmuje się firma M&J). Oba mają zakończyć zgodnie z planem.

