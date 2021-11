Remont Sali Widowiskowej Luna w Żarach zakończony. Na uroczystym otwarciu zagrała orkiestra Agnieszki Duczmal

Oficjalne otwarcie Sali Widowiskowej Luna nastąpiło w sobotę, 27 listopada. Uroczystość uświetnił koncert "Kobiety w muzyce klasycznej", na którym zagrała słynna Orkiestra Amadeus, pod batutą Agnieszki Duczmal.

Nowa Luna zyskała nie tylko nowe tynki i panele na ścianach, ale także piękne i wygodne czerwone fotele prosto spod igły i oświetlenie. Warto wybrać się do Luny na imprezę organizowaną przez Żarski Dom Kultury i na własne oczy przekonać się, co zmieniło się w sali widowiskowej przy ulicy Okrzei w Żarach.

Na profilu FB Żarskiego Domu Kultury fetowano otwarcie Luny

Kochani! wczorajsze oficjalne otwarcie Sali Widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury przeszło nasze oczekiwania! Co prawda, jeszcze kilka rzeczy przed nami, ale już możemy podziwiać naszą piękną salę!

Dziękujemy wszystkim za pomoc w remoncie! Pracownikom, Naszym Mecenasom, Urzędowi Miasta i przede wszystkim Wam, Mieszkańcom ❤️

No to pokazujemy i serdecznie zapraszamy do nowej LUNY