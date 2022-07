Remont ulicy Artylerzystów w Żarach. Jak wyglądają drogi po wprowadzeniu objazdów, nie wszyscy są zadowoleni

Sprawdziliśmy, jak wygląda centrum Żar w piątek,czyli dzień targowy, kiedy kilkaset metrów od targowiska zamknięto jedno z największych skrzyżowań w mieście. Chociaż objazdy na ogół utrudniają życie kierowców, większych korków przy Artylerzystów czy Lotników nie ma. - W wakacje to jeszcze nie ma tragedii, najgorsze zacznie się dopiero jak wróci szkoła. We wrześniu przejechać tutaj to będzie masakra - mówi pan Paweł z Żar.

- Jest to uciążliwe ale cóż zrobić. Dobrze że robią i za jakiś czas będzie piękna droga. Jak zwykle nasza mentalność się odzywa i wszyscy krytykują bo tak w necie najlepiej. Mam nadzieję,że szybko zrobią i dobrze a póki co współczuję panom którzy wykonują tą pracę w takich upałach. Zamiast narzekać pojedźcie inną drogą, korona z głowy nie spadnie a jak nie to podejść na pieszo przynajmniej będzie zdrowiej - komentuje na naszym fanpagu pani Małgorzata