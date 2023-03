Remont ulicy Staszica w Żarach. Nowa nawierzchnia jest, ale chodników nie ma, bo przy drodze rosną lipy

Przebudowa ulicy Staszica w Żarach to chyba jedna z najdłużej realizowanych inwestycji w mieście. Kolejny jej etap, prace na odcinku od ul. Ludowej do Zielonogórskiej, zakończono, ale nie wszystko jest takie, jak oczekiwaliby mieszkańcy. Chodzi o chodnik, który przy remontach dróg jest także przebudowywany. Na wspomnianym odcinku Staszica nie ma go wcale.