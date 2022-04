Remont ulicy Szymanowskiego i Krótkiej w Żarach. Ma trwać ponad rok, czeka nas sporo utrudnień

Miasto właśnie ogłosiło przetarg na prace budowlane przy ulicy Szymanowskiego (od Wieniawskiego do Czerwonego Krzyża) oraz Krótkiej (od Szymanowskiego do Chopina). To oznacza, że jeszcze w tym roku czekają nas spore utrudnienia na wspomnianych drogach. Prace mają potrwać ok. szesnaście miesięcy.