Remont ulicy Szymanowskiego w Żarach. Od poniedziałku 12 września obowiązują zmiany w organizacji ruchu

Tutaj na skrzyżowaniu z Krótką są prowadzone prace, ale jest możliwy wjazd w Krótką z Szymanowskiego w kierunku parku.W kolejnych etaach będą zamykane poszczególne odcinki ulicy Szymanowskiego, kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami, brakiem miejsc do parkowania. Prace wykonuje firma M&J z Żar. Inwestycja to koszt ok. 10 milionów złotych.