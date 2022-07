Repatrianci przyjeżdżający do Lubska na archiwalnych zdjęciach. To niesamowite pamiątki z dawnych lat

Chodzi o zdjęcia repatriantów, którzy tuż po wojnie przybyli do miasta. Zdjęcia pochodzi z Fundacji Kolejowej. "Stacja Lubsko/Sommerfeld". Poniżej opis zdjęcia zamieszczonego również na profilu fundacji:

W Sommerfeld 3 czerwca 1945 r. radziecki wojenny komendant miasta przekazuje władzę w ręce Polaków. Przez pierwsze powojenne lata miasto nasze zmienia nazwę z niemieckiego Sommerfeld na początkowo polskie Zemsz (taka nazwa bedzie obowiązywała tylko kilka lat by w 1947 r. zmienić na Lubsko).

To czas napływu do naszego miasta repatriantów głównie ze wschodu, choć i zdarzały się transporty repatriacyjne z zachodu.

Nasz dworzec kolejowy w 1945 r. po zakończeniu II wojny światowej stał się centrum życia mieszkańców, ich początkiem w nowym miejscu i startem w niełatwym życiu, w obcym jeszcze miasteczku i regionie. Pierwszym domem i ciekawym spojrzeniem na swą nową ojczyznę lokalną. Tu rozpoczynało się nowe zycie prawie całej społeczności naszego miasta. Dlatego też to miejsce jest i powinno być wyjątkowe dla każdego z nas.