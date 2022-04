Rewitalizacja linii Lubsko - Bieniów była niedawno marzeniem, teraz stanie się faktem. Jest kasa na odnowienie linii

- Lubsko zawsze miało odwagę, by próbować; wiarę w to, że się uda; determinacje, by działać i wytrwać w działaniu. Kiedy w 2019 podjęliśmy pierwsze rozmowy o powrocie kolei do Lubska, niektórzy obserwatorzy mówili, że to marzenie niemożliwe do spełnienia. My mówiliśmy – wszystko zaczyna się od marzeń! I mieliśmy rację - mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.