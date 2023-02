Rocznica agresji Rosji na Ukrainę. Rok temu do Żar przyjechały tysiące Ukraińców, pomoc szła z wielu stron

Rok temu 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Chociaż Żary dzielą setki kilometrów od granicy z Ukrainą, echa wojny dotary także do nas. W ciągu kilku dni zorganizowano błyskawiczną pomoc humanitarną, do miasta zaczęli przyjeżdżać pierwsi Ukraińcy. Dzieci naszych wschodnich sąsiadów trafiły do żarskich szkół. Życie wielu osób, nie tylko Ukrainców, odmieniło się na zawsze.