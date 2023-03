Rodzina zastępcza z Żar i okolic dla noworodka pilnie poszukiwana. Maluszek jest w szpitalu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach pilnie szuka rodziny zastępczej dla noworodka. Maluszek to chłopiec, potrzebuje bezpiecznego domu i dobrej opieki. Nie trzeba być zawodową rodziną zastępczą, jednak rodzina, która zechce przyjąć dziecko pod swój dach, przejdzie wstępną kwalifikację.

Ważne, aby to były osoby z powiatu żarskiego. Niestety, w rodzinach zastępczych nie ma obecnie miejsc. Jak mówią pracownicy PCPR, noworodek, który jest obecnie w szpitalu to już dziś czwarte dziecko, dla którego poszukiwana jest rodzina zastępcza. Chętni do przyjęcia maluszka są proszeni o kontakt pod nr tel. 68 363 06 80 lub 694 467 483.

Czytaj też: